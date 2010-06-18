Сигаретные пачки будут напоминать о смерти

С 26 июня вместо привычных пачек сигарет появятся пачки, где крупными буквами почти на 60% поверхности будет написано: «Курение вызывает преждевременное старение кожи» и, на другой стороне: «Курение убивает», сообщает «Интерфакс». Такое решение, по словам Герасименко, было принято депутатами Госдумы еще полтора года назад, и товаропроизводителям - отечественным, зарубежным - было дано время на замену обложек пачек.