Сигаретные пачки будут напоминать о смерти
18 июня 2010, 14:19ОбществоArtem
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С 26 июня по всей России будет запрещено продавать сигаретную продукцию без хорошо видных надписей о вреде курения, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАМН Николай Герасименко.
С 26 июня вместо привычных пачек сигарет появятся пачки, где крупными буквами почти на 60% поверхности будет написано: «Курение вызывает преждевременное старение кожи» и, на другой стороне: «Курение убивает», сообщает «Интерфакс». Такое решение, по словам Герасименко, было принято депутатами Госдумы еще полтора года назад, и товаропроизводителям - отечественным, зарубежным - было дано время на замену обложек пачек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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