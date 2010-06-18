Террористы начали маскировать мины под детские игрушки

Методы террористов становятся все изощреннее, самодельные взрывные устройства они все чаще маскируют под безобидные предметы - сумки, книги, радиоприемники, термосы, фонарики, даже зажигалки, сотовые телефоны и, что самое страшное - игрушки. Затем взрывное устройство подбрасывается в место, где его легко обнаружить людям, и приводится в действие при попытке поднять его, открыть или переместить. В связи с этим ГУВД по Свердловской области призывает быть осмотрительными. При обнаружении бесхозных предметов, даже если внешне они выглядят вполне безобидно, не пытаться поднять их или открыть, а сразу же обращаться в милицию по телефону 02. Либо по телефону доверия УВД Нижнего Тагила - 97-62-21.