Уральцы смогут переписываться с чиновниками по «Национальной почте»

Как сообщили «Уралинформбюро» в Минкомсвязи России, ведомство планирует организовать новый электронный канал связи населения с чиновниками. Почтовый сервис защитят от спама, а письма жителей будут сразу доходить до конкретных руководителей госструктур. Последних, в свою очередь, обяжут отвечать каждому просителю. Кроме того, по электронке жители смогут получать социальную и юридическую информацию. По словам министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, в ближайшее время министерство определится с правилами работы «Национальной почты».