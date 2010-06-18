Уральцы смогут переписываться с чиновниками по «Национальной почте»
18 июня 2010, 14:27ОбществоArtem
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Жители УрФО до конца года получат возможность общаться с госвластью с помощью «Национальной почты».
Как сообщили «Уралинформбюро» в Минкомсвязи России, ведомство планирует организовать новый электронный канал связи населения с чиновниками. Почтовый сервис защитят от спама, а письма жителей будут сразу доходить до конкретных руководителей госструктур. Последних, в свою очередь, обяжут отвечать каждому просителю. Кроме того, по электронке жители смогут получать социальную и юридическую информацию. По словам министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, в ближайшее время министерство определится с правилами работы «Национальной почты».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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