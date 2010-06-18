В г. Нижний Тагил 40 квартир выделены детям-сиротам
18 июня 2010, 14:59ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил 40 квартир выделены детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей.
Ребята будут жить на Гальянке в новостройках по улице Тагилстроевская. Всё жилье приобретено за счет средств областного бюджета. 5 квартир находятся в доме № 27, 21 квартира – в доме №29, еще 14 квартир – в доме 31. Соседями детей-сирот станут 54 молодые семьи, 13 семей работников бюджетной сферы. Еще 20 квартир по договорам социального найма в этих домах предоставлены ветеранам и инвалидам.
До конца года, по информации специалистов управления по учету и распределения жилья, в Нижнем Тагиле будут приобретены еще 6 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А нужно еще 84 квартиры, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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