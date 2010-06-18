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Вчерашними грозами погодные катаклизмы в г. Нижний Тагил не ограничатся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчерашними грозами погодные катаклизмы в г. Нижний Тагил не ограничатся

18 июня 2010, 10:24ОбществоArtem
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