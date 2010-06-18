Вчерашними грозами погодные катаклизмы в г. Нижний Тагил не ограничатся

Однако вчера вечером и ночью жители Нижнего Тагила тоже пережили грозы с ветром до 23-х метров в секунду. Расслабляться не стоит, считает начальник отдела метеопрогнозов Свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк. Сегодня, во второй половине дня тагильчан ждёт очередной ураган. Зато в выходные погода будет более прохладной и сухой, отмечает Галина Сердюк.