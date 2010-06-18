Вчерашними грозами погодные катаклизмы в г. Нижний Тагил не ограничатся
18 июня 2010, 10:24ОбществоArtem
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Вечерняя и ночная грозы – это не тот ураган, который обещали синоптики на 18-е июня. Накануне сотрудники МЧС передали штормовое предупреждение о том, что в пятницу, 18-го июня, ожидается сильная гроза с порывами ветра до 27-ми метров в секунду.
Однако вчера вечером и ночью жители Нижнего Тагила тоже пережили грозы с ветром до 23-х метров в секунду. Расслабляться не стоит, считает начальник отдела метеопрогнозов Свердловского Гидрометцентра Галина Сердюк. Сегодня, во второй половине дня тагильчан ждёт очередной ураган. Зато в выходные погода будет более прохладной и сухой, отмечает Галина Сердюк.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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