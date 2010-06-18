Выставка «Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо» будет только в г. Нижний Тагил
18 июня 2010, 14:39ОбществоArtem
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Выставка «Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо» в рамках года России-Франции 2010 целиком пройдет в г. Нижний Тагил.
Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на генконсула Франции в Екатеринбурге Клода Круая. Первоначально планировалось, что экспозиция будет состоять из двух частей. Первая будет выставлена во Франции, а вторая – в России. Но в итоге было решено, что выставка полностью будет экспонироваться на Среднем Урале. По словам Клода Круая, экспозиция откроется в ноябре. Сейчас решается вопрос о транспортировке музейных ценностей из Парижа в Екатеринбург. Выставка будет посвящена развитию металлургии на Урале и во Франции, включит в себя подлинники начиная с эпохи промышленников Демидовых /ХVII век/ и заканчивая современными промышленными образцами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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