Выставка «Империя Демидовых и Шнейдер. Урал и Ле Крезо» будет только в г. Нижний Тагил

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на генконсула Франции в Екатеринбурге Клода Круая. Первоначально планировалось, что экспозиция будет состоять из двух частей. Первая будет выставлена во Франции, а вторая – в России. Но в итоге было решено, что выставка полностью будет экспонироваться на Среднем Урале. По словам Клода Круая, экспозиция откроется в ноябре. Сейчас решается вопрос о транспортировке музейных ценностей из Парижа в Екатеринбург. Выставка будет посвящена развитию металлургии на Урале и во Франции, включит в себя подлинники начиная с эпохи промышленников Демидовых /ХVII век/ и заканчивая современными промышленными образцами.