АКПП для «АвтоВАЗа» предложили выпускать в России

Ежегодно АвтоВАЗ планирует выпускать около 80 тысяч автомобилей Granta с автоматом. Ранее сообщалось о намерении российской компании до конца года собрать до 10 тысяч седанов Lada Granta с автоматом. Помимо Lada Granta АКПП производства JATCO, по всей вероятности, будут устанавливать на рестайлинговую Lada Kalina, презентация которой состоится в ходе Московского автосалона в августе 2012 года. Там же АвтоВАЗ покажет новый кроссовер, разработанный под руководством нового дизайнера завода Стива Маттина (Steve Mattin). Как передает агентство Автостат со ссылкой на Росстат, АвтоВАЗ впервые за год показал рост производства. По итогам мая 2012 года предприятие выпустило 46609 автомобилей, что на 10,4 процента выше прошлогодних показателей. Самой массовой в мае 2012 года стала модель Lada Priora, выпуск которой достиг 11887 автомобилей, то есть чуть более четверти от общего числа собранных заводом машин. На Lada Kalina пришлось 11083 собранных автомобиля. Объем производства Lada Granta составил 10734 машины. Еще 1652 автомобиля (Lada 2104 и ИЖ-27175) в мае выпустил завод ИжАвто.