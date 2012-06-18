Качественные таксо-перевозки с качественной системой слежения через GPS – GLOBAL

Со временем количество автомобилей стало неуклонно расти в связи с увеличением спроса на услуги автоперевозок. Это вызвало обострение проблемы контроля. Даже на самой ранней стадии ощущались затруднения, которые были вызваны тем, что в некоторых случаях машина либо опаздывала, либо ломалась. Все это отрицательно сказывалось на репутации нашей организации. Ситуацию нужно было срочно менять. Ведь ухудшение репутации могло грозить достаточно крупными убытками.

Контрольные рейды выявили факты недобросовестного выполнения своих обязанностей водителями машин. Такая ситуация стала результатом отсутствия постоянного контроля. Руководство компании приняла решение о внедрении специальной системы автоматического контроля за каждой единицей транспорта.

Наши специалисты начали поиск специального электронного оборудования, которое позволило бы осуществлять постоянный надзор за передвижениями транспорта. В настоящий момент на рынке электроники представлен широкий ассортимент различного рода устройств. Однако всех их отличают такие показатели, как высокая стоимость и достаточно сложный процесс инсталляции. Также минусом являлось и большое количество поломок, так как ремонт такой сложной аппаратуры стоит достаточно дорого.

Совершенно случайно мы посетили сайт www.monitoring-gps.ru, на котором мы нашли именно то, что было нам нужно, - систему слежения GPS. Это новейшая разработка, которая позволяет в постоянном режиме следить за тем, где находится то или иное средство передвижения. В основе такой системы лежит использование передовых технологий, благодаря которым имеется возможность передачи сигнала на спутник.

Система слежения за автотранспортом позволяет вести контроль расхода топлива в такси. Например, поступил вызов по определенному адресу. Диспетчеру нужно просто посмотреть, какая из машин находится ближе всего к заказчику, и отправить ее по данному вызову. Системы слежения GPS, представленные на указанном выше сайте, достаточно просты в эксплуатации, однако обладают широким функционалом. Они позволяют контролировать не только передвижение, но и пополнение бака, ведь во всех крупных компаниях существует проблема воровства, когда нечестные водители сливают бензин и предоставляют «левые» документы, свидетельствующие о ложной заправке. Система слежения за автотранспортом регистрирует каждую заправку топливом, причем в памяти специального устройства указывает информация не только о том, где был залит бензин, но и какое количество поступило в бак. Такая система исключает возможность мошенничества со стороны водителей.

Главным достоинством такой системы мониторинга транспорта является отсутствие необходимости использования специального программного обеспечения. Это главное отличие от всех остальных аналогов. Мы на собственном примере испытали практичность такой особенности. Из-за перебоев в энергоснабжении все компьютеры нашего головного офиса были выведены из строя, то есть все программное обеспечение было автоматически удалено. Однако для использования данной системы на компьютер не нужно инсталлировать какую-либо программу. Достаточно лишь обычного браузера и доступа в интернет. Благодаря этому мы смогли в кратчайший срок возобновить работу головного офиса.

Нельзя не сказать и о достоинствах данного сайта. На нем любой желающий сможет найти исчерпывающую информацию о системах мониторинга транспорта. Также поразил высокий уровень профессионализма работников. В кратчайшие сроки после оформления заявки все наши автомобили были оборудованы электронными приборами, которые безотказно работают уже на протяжении большого количества времени.