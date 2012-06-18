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Меньше, но больше - ВУЗ-банк увеличил сумму микрокредита для бизнеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Меньше, но больше - ВУЗ-банк увеличил сумму микрокредита для бизнеса

18 июня 2012, 10:51ОбществоВалерия Лошкарева
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