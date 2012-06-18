Меньше, но больше - ВУЗ-банк увеличил сумму микрокредита для бизнеса
Микрокредит «Деньги в дело» ВУЗ-банка стал еще удобнее для предпринимателей – банк увеличил максимальную сумму займа. Теперь всего за час клиенты банка по программе микрофинансирования малого бизнеса могут получить сумму до 200 тысяч рублей.
Ранее лимит микрозайма составлял 150 тыс. рублей. Кредитный продукт, введенный летом 2011 года, очень востребован среди клиентов банка. Индивидуальные предприниматели и небольшие компании сегмента МСБ берут его на ремонт и модернизацию основных фондов, на закупку товара и другие срочные нужды. Кроме того,собственникибизнеса оформляют займ и в личных потребительских целях.
Суть микрокредита – скорость и простота, и в задачах банка – провести кредитный анализ и выдать денежные средства за один час. Предпринимателю не потребуются залоги и поручители, а из документов нужен только паспорт.
Микрофинансирование обеспечивает доступ к заемным средствам многим предпринимателям, которые не могут воспользоваться обычным банковским кредитованием: слишком мал срок работы компании на рынке, нет обеспечения или интересует очень быстрое удовлетворение потребностей. Кредит «Деньги в дело» ВУЗ-банка соответствует запросам малого бизнеса в скорости и доступности. Сумму займа мы увеличили по желанию наших клиентов итем самым расширили для них возможности развития бизнеса комментирует управляющий по малому и среднему бизнесу ВУЗ-банка Марина Борисова.