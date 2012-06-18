Меньше, но больше - ВУЗ-банк увеличил сумму микрокредита для бизнеса

Ранее лимит микрозайма составлял 150 тыс. рублей. Кредитный продукт, введенный летом 2011 года, очень востребован среди клиентов банка. Индивидуальные предприниматели и небольшие компании сегмента МСБ берут его на ремонт и модернизацию основных фондов, на закупку товара и другие срочные нужды. Кроме того,собственникибизнеса оформляют займ и в личных потребительских целях.

Суть микрокредита – скорость и простота, и в задачах банка – провести кредитный анализ и выдать денежные средства за один час. Предпринимателю не потребуются залоги и поручители, а из документов нужен только паспорт.