Mitsubishi анонсировал электрический Outlander

Основной режим работы Mitsubishi Outlander PHEV называется PURE (Twin Motor 4WD EV) – это использование двух 100% электродвигателей, расположенных на передней и задней оси. Mitsubishi Outlander PHEV оборудован уникальной комбинацией трансмиссии с дополнительным ДВС, который будет использоваться в режиме генератора для электродвигателей (Twin Motor 4WD - EV supported by generator) или работать в параллельном режиме - Parallel (ICE engine supported by Twin Motor 4WD) для увеличения запаса хода для поездок на дальние расстояния. Mitsubishi Outlander PHEV станет первым серийным электромобилем, в котором будут совмещены фирменные электромобильные и полноприводные технологии Mitsubishi Motors. Мировая премьера Mitsubishi Outlander PHEV станет следующим знаковым шагом после запуска Mitsubishi i-MiEV в части реализации глобальной инновационной стратегии развития компании, в рамках которой запланирован вывод на рынок восьми моделей электромобилей разных классов к 2015 году. Старт продаж Mitsubishi Outlander PHEV запланирован на 2013 год.