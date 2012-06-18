Настоящий бал красоты состоялся в женской исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТО)

Вчисле жюри была директор модельного дома «Империя» Елена Иванова, которуюбуквально поразил талант девушек. Как передает пресс-служба ГУФСИН России посвердловской области, зрители увидели романтические модели «Выше облаков» и«Первое свидание», которые манили своей легкостью и воздушностью. Модель «Жемчужина»действительно стала особым украшением праздника, «Фейерверк» поразил всех своейэнергией, настолько яркими были краски. Девушкив нарядах «Птица счастья» и «Лилия» выглядели очень кокетливо. Модель «Лотос»умиляла своей нежностью. Очень смелым и современным выглядел наряд «Желание», атакже одним из претендентов на победу стало поистине королевское платье «Конфитюр».Наиболее сложными были работы «Рубин» из-за отделки бисером и «Сильнееромантики», настолько многогранным получился конечный образ.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по свердловской области

Конечно,каждая участница помимо платья продумала прическу и макияж, а также аксессуарыи некоторые элементы декора. Жюри и зрители не могли налюбоваться напретенденток, каждый новый выход сопровождался бурными аплодисментами.

Победительницейконкурса стала Анна М., которая стала дизайнером 9-ти моделей, 6 из них онараскроила и сшила сама. Председатель жюри Елена Иванова надела Анне коронупобедительницы и вручила дипломы. Также дипломы были вручены модельерам ишвеям: Малике А., Наталье К., Марине К.

По завершении мероприятия специалист фонда «Новое время» Раиса Маннапова,которая тоже представляла жюри, выразила признательность администрации колонииза организацию конкурса, за предоставление осужденным женщинам возможностираскрывать свои таланты, проявлять своитворческие способности. Действительно, вечер был запоминающимся и надолгоподарил присутствующим отличное настроение.