Новый Porsche Cayman покажут в Лос-Анджелесе

В их числе – чуть более агрессивная внешность, облегченный и более жесткий кузов и чуть более просторный салон, включая отсек для багажа. Гамму силовых агрегатов среднемоторного спорткара составят, вероятнее всего, те же двигатели, что и у родстера Boxster. В их числе 270-сильный оппозитный двигатель о 6 цилиндрах объемом 2,7 л и 315-сильный оппозитник объемом 3,4 л, развивающий 315 лошадиных сил. Впрочем, поговаривают, что отдачу последнего доведут до 330 лошадей, как у Cayman R нынешнего поколения. В роли трансмиссий выступят все те же шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот PDK. Агентство Automotive News утверждает, что премьера нового поколения Porsche Cayman состоится на ноябрьской выставке в Лос-Анджелесе. Это означает, что уже до конца года или в самом начале 2013 года новинка поступит к европейским дилерам.