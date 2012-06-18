О плагиате в курсовых и дипломных работах

В последнее время все чаще в обществе обсуждается вопрос плагиата. Он касается самых разных сторон жизни, начиная от присвоения чужих мыслей политиками и заканчивая неуникальными дипломными или курсовыми работами студентов. К сожалению, во время существования Советского Союза переписывание «слово в слово» в контрольных, курсовых, дипломных работах и рефератах из первоисточника считалось приемлемым. То есть, студенты могли переписывать отрывки из различных научных трудов и защищать свои работы, получая отличные оценки.

В наши дни такое развитие событий невозможно. Во-первых, плагиат запрещен, во-вторых, существуют инструменты, с помощью которых его можно легко обнаружить. К примеру, выполнение контрольных работ на заказ. Оно должно быть качественным. Опытный преподаватель может при первом же прочтении заподозрить, какая часть содержит плагиат, а иногда и может назвать источник, так как за годы труда он изучил материал и многие мысли авторов монографий или диссертаций хранит в памяти. Для облегчения поиска плагиата можно использовать специальные программы, которые за несколько минут проверяют совпадения с источниками, доступными в Интернете.

Чтобы не допустить наличие плагиата в своей работе, студенту необходимо излагать мысли «своими словами». Безусловно, при подготовке он использует те или иные источники информации, это только приветствуется. Но лучше всего после изучения какой-то части материла изложить на бумаге то, что заинтересовало или запомнилось. Можно даже перефразировать некоторые важные мысли, сославшись на автора или книгу. Если же работа требует дословного использования какого-то отрывка, необходимо правильно оформить цитату. Она должна быть взята в кавычки, а после последнего предложения в скобках необходимо указать источник. Правильно оформленная цитата плагиатом не считается.