Олимпийский мишка «приземлился» на Меркурии

Messengerбыл запущен в августе 2004 года. За 6 с половиной лет он преодолел более 7,8миллиарда километров, совершил 15 оборотов вокруг Солнца, один раз пролетелмимо Земли, два - мимо Венеры и три - мимо Меркурия. На орбиту последнего зондвышел в марте прошлого года.