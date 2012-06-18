Олимпийский мишка «приземлился» на Меркурии
Астрономы нашли на планете отпечаток его головы. Снимки сделал американский исследовательский зонд Messenger - на них можно разглядеть большие уши, курносый нос и маленькие глаза, напоминающие мордочку талисмана московской Олимпиады 1980 года. Изображение кратера было найдено среди 100 тысяч других фотографий, сделанных зондом, передает «Утро.ру».
Messengerбыл запущен в августе 2004 года. За 6 с половиной лет он преодолел более 7,8миллиарда километров, совершил 15 оборотов вокруг Солнца, один раз пролетелмимо Земли, два - мимо Венеры и три - мимо Меркурия. На орбиту последнего зондвышел в марте прошлого года.
Следует отметить, что олимпийский мишка неединственный, кто следит за людьми из космоса. В августе 2011 года на Марсе былобнаружен «портрет Ганди». Профиль знаменитого индийского политика-миротворцаоказался впечатан в горную породу, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».А совсем недавно аппарат NASA в рамках проекта по получению изображений свысоким разрешением (HiRISE) сфотографировал на поверхности Марса «голову слона».Ее очертания образовали потоки лавы.
Фото с сайта uraliform.ru