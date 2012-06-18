Ремонтируемые участки дорог в Нижнем Тагиле могут открыть и раньше

Но они могут быть закончены значительно раньше. Это будет зависеть от скорости работ подрядных организаций и своевременном получении ими строительных материалов. Например, при ремонте ливневой канализации на перекрестке Мира-Циолковского возникли проблемы с поставками щебня, рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.