Ремонтируемые участки дорог в Нижнем Тагиле могут открыть и раньше
18 июня 2012, 14:47Общество
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Об этом рассказали в отделении пропаганды Нижнетагильского УМВД. 31 августа – это примерные сроки работ.
Но они могут быть закончены значительно раньше. Это будет зависеть от скорости работ подрядных организаций и своевременном получении ими строительных материалов. Например, при ремонте ливневой канализации на перекрестке Мира-Циолковского возникли проблемы с поставками щебня, рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Что касается перекрытия улицы Фестивальной, то, по данным отделения пропаганды ГИБДД, движение там ограничено лишь в одном направлении. Поэтому проезд по этой улице будет просто затруднен, но не ограничен совсем.
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