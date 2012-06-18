Рейтинг самых летних мобильных услуг

1 место: «Роуминг НОН-СТОП»

Самыми востребованными в жаркий сезон отпусков по-прежнему являются услуги для легкого и выгодного роуминга! Например, услуга «Роуминг НОН-СТОП» от компании МОТИВ предлагает единую низкую цену на все входящие соединения: 2 рубля 70 копеек в национальном роуминге и 7 рублей 70 копеек – в международном. Включив эту услугу, абоненты могут спокойно делиться впечатлениями с друзьями и близкими и не беспокоиться о балансе своего телефона! К тому же порог отключения услуги не так высок: для звонков по России на счете абонента должно быть более 100 рублей, за рубежом – 300 рублей. Чтобы включить «Роуминг НОН-СТОП», необходимо отправить SMS со словом ON на 1078 или набрать на телефоне*104*24# и клавишу вызова. Стоимость включения услуги составляет 12 рублей, абонентская плата – 2 рубля в сутки. Кстати, «мобильные путешественники» в любое время дня и ночи могут задать свой вопрос о роуминге специалистам Контакт-центра компании МОТИВ по телефону +7 (343) 269 0008.

2 место: «Парад безлимиток»

Для полного счастья не хватает круглосуточного доступа к мобильному Интернету и телефонных разговоров без ограничений?! Делиться с близкими самыми яркими моментами этого лета не только с мобильного телефона, но и в сети поможет услуга «Парад безлимиток» от МОТИВа. Услуга «Парад безлимиток» предлагает полный набор возможностей для безграничного общения. Безлимитное общение внутри сети, неограниченное количество MMS-сообщений и 100 SMS каждый день, а также неограниченный доступ к сети Интернет через мобильный браузер Opera mini и ICQ –всего за 16 рублей в сутки. Чтобы включить услугу, наберите с телефона *104*117# и клавишу вызова. Стоимость включения услуги – 12 рублей.

3 место: «Пропущенный вызов»

Загородный отдых хорош уже тем, что хотя бы на какое-то время отрывает нас от телевизоров, компьютеров и телефонов. Поэтому, отправляясь на природу, многие отключают мобильный телефон, чтобы насладиться тишиной и отдохнуть от будничной суеты. Услуга «Пропущенный вызов» позволяет отслеживать все входящие звонки и получать информацию о том, с какого номера и в какое время вам звонили за прошедшие 24 часа, если ваш телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. Чтобы включить услугу, абонентам МОТИВа достаточно набрать с телефона *104*17# и клавишу вызова. Включение услуги производится бесплатно, абонентская плата – 70 копеек в сутки.