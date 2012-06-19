Skoda Rapid представят на автосалоне в Париже

Вкратце, он представляет собой мобильность в комфортной, разумной по цене и экологичной упаковке. Правильный автомобиль в нужное время, - охарактеризовал Рапид Председатель совета директоров Skoda Винфрид Фаланд. Как уже сообщалось ранее, новинка займет место между моделями Fabia и Octavia. Таким образом, марка расширяет свое присутствие в популярном сегменте компактных автомобилей. Эксперты ожидают значительного роста этого сегмента к 2020 году. Отмечается также, что Skoda Rapid станет первым автомобилем марки, который будет воплощать новое дизайнерское видение марки. Внешний вид автомобиля – понятный, свежий и эмоциональный, - отметил член совета директоров, ответственный за техническое развитие, Экхард Шольц. Одним из новых элементов станет обновленный логотип марки на закругленной передней кромке капота. Решетка радиатора с вертикальными пластинами окружена хромированной рамкой, передние и противотуманные фары образуют форму клеверного листа. Кроме того, автомобиль выполнен в новом кузове типа лифтбек. Несмотря на длинную колесную базу, которая несет свои преимущества для пассажиров заднего ряда сидений, машина имеет общий силуэт, как у купе. Большая пятая дверь удобно открывается и позволяет погрузку крупногабаритной поклажи. Общая длина машины составляет 4,48 м, ширина – 1,7 м. Лифтбек вмещает пятерых пассажиров с багажом. На европейском рынке новинка появится в конце текущего года. Технические характеристики и цены на новинку производитель пока держит в секрете. Видимо, больше информации появится ближе к дате премьеры. Однако, как отмечает компания, Rapid будет характеризовать отличное соотношение цена-качество, и высокий уровень систем безопасности.