Стань первым зрителем нового фильма «Чрезвычайные будни» - уникальная возможность от к/т «Красногвардеец»

Андрей Титов в свое время был очень рад найти в Тагилелюдей, «болеющих» за кино, тех, кому среди прочих жанров интересендокументальный, кто идет в кино сопереживать и размышлять. Ему интереснопослушать мнение этих людей, обсудить с ними картину.

21-го июня в 18:00 состоится премьерный и единственный в своемроде показ. Чего ждать зрителям - загадка. Однако если вспомнить одно изинтервью, которое Андрей давал для «Тагильского варианта», то наверняка фильмбудет о нашей России, попытка понять, что с ней происходит, какие люди в нейживут.

В программе вечера также ленты, участвовавшие во многих российскихфестивалях «Кадриль египетская» и «Не игрушки». Последний, кстати взял приз имени ВиктораАстафьева на XIX МКФ «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в 2009-м году и приз залучший короткометражный фильм на фестивале «Окно в Россию» в Москве в том жегоду.

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