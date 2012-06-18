Страшный прогноз экс-губернатора Мишарина может сбыться: Урал ждет судьба «уездного города В.»

Еще совсем недавно у Свердловской области были прекрасные шансы стать крупнейшим логистическим центром Евроазиатского региона. Но, похоже, что этот шанс безнадежно упущен, отмечает корреспондент «Нового Региона». В «затылок» Свердловской области «жарко дышат» конкуренты из соседних областей, которые планируют собственные транспортные коридоры и уже подсчитывают крупные барыши от торговли с Китаем. Таким образом, может сбыться пророчество Александра Мишарина – если Свердловская область не сделает инфраструктурного рывка – она повторит судьбу Верхотурья. Как отмечает корреспондент «Нового Региона», Мишарин не раз вспоминал, отчего «захирело» Верхотурье – там проходил транспортный коридор на Восток (так называемая Бабиновская дорога, прим. НР), но потом дорога была позабыта, а Верхотурье оказалось вдали от всех караванов. Этот тезис бывшего губернатора помнят многие – особенно эксперты в сфере транспорта – ведь он его повторял не раз. А сегодня на столь безрадостную для Среднего Урала, и как никогда реальную, перспективу прямо указали в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей.

Пока у Свердловской области есть природные шансы стать крупнейшим логистическим узлом. Главное этот шанс использовать. Первый шаг сделан – разработана концепция транспортно-логистического развития. Однако сейчас необходимы ее доработка и внедрение, а времени осталось слишком мало говорит депутат ЗакСо и один из крупнейших логистов региона Валерий Савельев. В этом случае на Средний Урал можно будет направить транспортные потоки не только из Азии, но и Европы.

Впрочем, азиатские потоки уже почти ушли от Свердловской области, говорят эксперты. Тут инициативу уже давно перехватил Казахстан.

Даже в кризис они вкладывались в и инфраструктуру и отвели от Свердловской области поток грузов из Азии. И я вижу и знаю, что наши предприятия потеряли большой объем грузов, а значит, и прибыли. Ну а мы, в свою очередь, просто теряем время и возможности. Транспортная концепция у нас готова, но не утверждена, хотя прошло уже почти четыре года говорит Савельев.

Дальше тянуть время нельзя, соглашаются с Валерием Савельевым в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. Дело в том, что ближайшие соседи в своих транспортных стратегиях уже начали опережать Средний Урал.

Челябинская область уже представила свою транспортно-логистическую концепцию прямо в Китае (!) говорит вице-президент СОСПП Марина Вшивцева.

Привели сегодня и другие безрадостные для свердловчан примеры. Так, в Тюменской области придумали возить инертные (строительные) грузы не по железной дороге, а водным путем. Пока Свердловская область страдала от снижения пропускной способности по железной дороге (но не придумывала новых транспортных схем), сибиряки внедрили «водный» способ на практике и стали забирать часть грузов у Свердловской области.

Если транспортный коридор пройдет мимо – через другие области, мы будем иметь потоки только для внутреннего потребления объясняет Валерий Савельев.

А вот перераспределения дорогостоящих грузов на другие направления из Свердловской области уже не будет. Такая перспектива ждет регион, начиная от Башкирии и дальше – до Сибири, Перми, Челябинска, Тюмени дальше – всего этого Средний Урал может лишиться, предупреждают в СОСПП.

Еще одной угрозой для региона может стать реализация проекта «Северный поток». По словам Марины Вшивцевой, активизация этого проекта предполагает транзит по территории Европы и Азии.