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Страшный прогноз экс-губернатора Мишарина может сбыться: Урал ждет судьба «уездного города В.»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страшный прогноз экс-губернатора Мишарина может сбыться: Урал ждет судьба «уездного города В.»

18 июня 2012, 09:42ОбществоЕвгения
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