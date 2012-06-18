В 1937-м году нижнетагильские библиотеки зачищали от вражеской литературы – единственно верного советского тумака досталось всем

Проверки библиотечного фонда проводились, конечно,регулярно. Разными были решения: и если за найденные на полках «неправильные»книги не наказывали по всей строгости, то во враги записывали и проверяющих. Нуа если не во враги, то в дураки:

...вина идиотски беспечных, потерявших политическуюбдительность... цитата из статьи Т. Р.

Выдержка относится к «пропустившим» на полках «отборнейшуюконтрреволюционную троцкистскую писанину, гнусные антисоветские пасквилибездарных писак из, так называемой, бухаринской школки».

Больше всего претензий было предъявлено учебной библиотекепедагогического училища. Там на стеллажах (в статье подчеркивалось, что даже усамых дверей) находились труды «проклятых врагов народа, творивших свое гнусноедело в области литературной критики». Благо, у библиотек тогда еще действовала «отмазка»,что эта литература - «пособия к изучению художественной литературы студентами».Видимо поэтому, ярым защитникам советских умов оставалось только ехидничать ишипеть. Вот, например, совершенно голословные обвинения, которые были написаныисключительно с целью «уколоть»:

Все это обнаружено после беглого просмотра ближайших кдверям полок. Если покопаться глубже, то безусловно будет установлена вопиющаякартина контрабандного протаскивания в студенческую среду троцкистской ибухаринской стряпни.

К слову, автор статьи прошелся по всем значимым библиотекамгорода, не стесняясь в выражениях. Мне даже захотелось облегченно вздохнуть,когда материал закончился, и я перенеслась в современность. Однако тут жевспомнился апрельский инцидент 2012 года, когда с полок книжных магазинов сталаисчезать литература, в которой якобы велась пропаганда наркотиков. При этомпропали книги признанных мировых классиков: Уильяма Берроуза, Ирвина Уэлша,Станислава Грофа, Алистера Кроули.

Тогда также горячо обсуждалось, останутся ли они вбиблиотеках, ведь эти авторы входят в обязательную программу для изучения устудентов филологических факультетов. Дело принимало абсурдный оборот, и витоге всю информацию об изъятии книг постарались опровергнуть.

Книга несет в себе точку зрения, будь она вылита вфилософском трактате, или художественном романе. Пытаться запрещать - все равно,что порождать интерес к этой точке зрения. Оскорблять авторов и владельцев «запрещенных»книг - демонстрировать свой страх и слабость. «Вражеская рука в библиотеках» -очень грустный факт советского управления общественным сознанием, но таковабыла пропаганда и становится искренне жаль тех, кто «попал» в жернова.