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В 1937-м году нижнетагильские библиотеки зачищали от вражеской литературы – единственно верного советского тумака досталось всем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 1937-м году нижнетагильские библиотеки зачищали от вражеской литературы – единственно верного советского тумака досталось всем

18 июня 2012, 11:35ОбществоЕвгения
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