В эти выходные в Нижнем Тагиле ограничили движение по улице Фестивальной
18 июня 2012, 11:41Общество
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Перекрытие улицы связано с проведением дорожных работ. Так, перекрыли участок дороги по улице Фестивальная по направлению от улицы Кулибина до Восточного шоссе.
Дорогу закрыли с 16 июня. Движение там будет ограничено до 31 августа. Помимо этого, информируют в ГИБДД, до конца лета будет перекрыта Октябрьской революции от проспекта Ленина до улицы Газетной. Объехать этот участок можно будет по улицам Грибоедова, Серова и Пархоменко.
Также до 31 августа ограничено движение будет и на улице Садоводов от Монтажников до автодороги «Южный подъезд». Альтернативный проезд – по Республиканской, Байдукова и Монтажников.
Предварительно до 31 августа перекрыт и перекресток Мира-Циолковского. Объехать со стороны Красного Камня можно будет по улицам Пархоменко, Газетная, Мира, со стороны Тагилстроевского района – по улицам Серова и Грибоедова.
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