В областной казне появятся дополнительно более 5 миллиардов рублей

Так, в Асбестебудет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом,восстановят ФОКи в Екатеринбурге и Рефти, будет произведена реконструкция трамплиновна горе Долгая.

Отметим, что62 миллиона направят на строительство детских лагерей в Екатеринбурге и НижнемТагиле. При этом, как передает «Новый регион-2», на 100 миллионов увеличатрасходы на исполнение закона «О знаке отличия СО «Совет да любовь». Несколькоудивляет тот факт, что на развитие детского досуга сумма почти в два раза меньше,чем финансирование знаков внимания семьянинам.

Тем не менее, все предложенные изменения в бюджетебудут рассмотрены на законодательном собрании в июле. Тогда же и будут принятыконкретные решения о распределении дополнительно выделенных средств.