В Свердловской области развивать и модернизировать ЖКХ теперь будут комплексно
Правительство Свердловской области утвердило целевую программу комплексного развития и модернизации ЖКХ на 2012-2016 годы. Как сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, в структуру программы включено шесть подпрограмм, обозначающих главные направления, по которым предстоит работать в ближайшие четыре года.
Это «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры», «Развитие газификации», «Чистая вода», «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами», «Формирование жилищного фонда для переселенияграждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа», «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах».
На эти цели потребуется более 6,5 миллиарда рублей. Пятьсот миллионов из них - средства федерального бюджета, 4,79 миллиарда - из областного и местных бюджетов. Из внебюджетных источников планируется привлечь порядка 1,12 миллиарда рублей.
По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сейчас более 60 процентов основных фондов ЖКХ отслужили свой нормативный срок. При низкой эффективности работы комплекса, вызванной высокими затратами на содержание жилищного фонда и ветхостью инженерных сетей, потери коммунальных ресурсов, оплачиваемых потребителями, составляют более 22 процентов.
Количество ветхих и аварийных домов на Среднем Урале за последние шесть лет увеличилось более чем на 16 процентов. Около 296 тыс. квадратных метров жилищного фонда, в котором проживают 142 тысячи человек, являются непригодными для проживания.
Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства, сейчас в 27 населенных пунктах сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения, не проходят очистку 7% хозяйственно-бытовых сточных вод, 46% стоков, поступивших на очистные сооружения, остаются недоочищенными. Не в полной мере отвечает потребностям региона и уровень газификации сетевым природным газом.
Оценкаэффективности выполнения программы, по словам Николая Смирнова, будет осуществляться ежегодно вплоть до окончания срока её реализации - на основании достижения целевых индикаторов и показателей.