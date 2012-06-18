В Свердловской области развивать и модернизировать ЖКХ теперь будут комплексно

Это «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры», «Развитие газификации», «Чистая вода», «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами», «Формирование жилищного фонда для переселенияграждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа», «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах».

На эти цели потребуется более 6,5 миллиарда рублей. Пятьсот миллионов из них - средства федерального бюджета, 4,79 миллиарда - из областного и местных бюджетов. Из внебюджетных источников планируется привлечь порядка 1,12 миллиарда рублей.

По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, сейчас более 60 процентов основных фондов ЖКХ отслужили свой нормативный срок. При низкой эффективности работы комплекса, вызванной высокими затратами на содержание жилищного фонда и ветхостью инженерных сетей, потери коммунальных ресурсов, оплачиваемых потребителями, составляют более 22 процентов.

Количество ветхих и аварийных домов на Среднем Урале за последние шесть лет увеличилось более чем на 16 процентов. Около 296 тыс. квадратных метров жилищного фонда, в котором проживают 142 тысячи человек, являются непригодными для проживания.

Из-за многолетнего отставания темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов жилищного и промышленного строительства, сейчас в 27 населенных пунктах сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения, не проходят очистку 7% хозяйственно-бытовых сточных вод, 46% стоков, поступивших на очистные сооружения, остаются недоочищенными. Не в полной мере отвечает потребностям региона и уровень газификации сетевым природным газом.