Водитель «Запорожца» с 8 пассажирами устроил «пьяное» ДТП

Шесть пассажиров разместились на заднем сидении, двое - на переднем. Управлял «Запорожцем» 21-летний юноша, не имевший водительского удостоверения, и уже дважды привлекавшийся за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По предварительной информации, водитель и на этот раз был пьян. По словам участников аварии, передние фары автомобиля не горели, тормозная система также не работала. В результате ДТП водитель погиб, остальные восемь пассажиров госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести. У одного из молодых людей обожжено 60% поверхности тела. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.