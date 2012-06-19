Водитель «Запорожца» с 8 пассажирами устроил «пьяное» ДТП
19 июня 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В Тюменской области «Запорожец», в котором умудрились разместиться 9 человек, попал в аварию: автомобиль слетел в овраг и загорелся. ДТП произошло в Заводоуковском районе на полевой дороге между селами Горюново и Крашенинино. Как говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по региону, в машине находились девять человек - юноши и девушки от 15 до 21 года.
Шесть пассажиров разместились на заднем сидении, двое - на переднем. Управлял «Запорожцем» 21-летний юноша, не имевший водительского удостоверения, и уже дважды привлекавшийся за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По предварительной информации, водитель и на этот раз был пьян. По словам участников аварии, передние фары автомобиля не горели, тормозная система также не работала. В результате ДТП водитель погиб, остальные восемь пассажиров госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести. У одного из молодых людей обожжено 60% поверхности тела. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
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