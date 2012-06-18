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Ювелир из Нижнего Тагила признан одним из лучших на Первом всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ювелир из Нижнего Тагила признан одним из лучших на Первом всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства

18 июня 2012, 08:59ОбществоЕвгения
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