Ювелир из Нижнего Тагила признан одним из лучших на Первом всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства

Участникампредлагалось представить на суд жюри украшения, предметы быта, изделиярелигиозного культа, оружие из драгоценных и цветных металлов в сочетании сдрагоценными и поделочными камнями, в том числе с янтарем, жемчугом, кораллами,перламутром, костью и другими материалами.

Конкурсныеработы оценивались в трех основных номинациях. Первое место в номинации «Мастерствов создании художественного образа» занял Юрий Былков за серию украшений «Ice»(мельхиор), гарнитур «Взмах» (титан), кольцо «Чтобы не забыть...» (деревовенге, медь, мельхиор, бумага).

В номинации «Мастерствоисполнения» лучшим признан Николай Романов (Нижний Тагил) - за серьги «Парча»(золото, бриллианты, горячая эмаль), а «Эксперимент», по мнению жюри, оказался самымудачным у москвичей Натальи и Алексея Петровых, сотворивших браслет из бумаги.

СветланаСубботина из Костромы за свои латунные плакетки «Сольбинские истории» признанапобедителем в юбилейной номинации «Слава России», посвященной 200-летию победыРоссии в Отечественной войне 1812 года.

Кроме того,жюри единогласно учредило два специальных диплома для выдающихсяхудожников-ювелиров России Феликса Кузнецова (Москва) и Геннадия Быкова(Санкт-Петербург) - за вклад в развитие авторского ювелирного искусства страны.

Накануне вмузее янтаря прошел семинар, на котором с обзорами ситуаций в областиювелирного искусства в регионах России выступили кураторы и члены жюри.Почетный президент государственной Федерации художественных ремесел итворчества Франции, художник-ювелир Пьер-Мари Бернар прочел в музее лекции оювелирном искусстве в периоды правления Наполеона I и Карла X и о современныхего тенденциях во Франции.

Благодаряэтому конкурсу, считают в музее янтаря, самый западный регион включается вювелирное арт-пространство России.

Мыстремимся позиционировать Калининград как центр развития ювелирного искусства исодействовать усовершенствованию произведений калининградских художников.Поэтому наш музей выступает с инициативой организации и проведения периодическойконкурсной выставки, которая будет проходить в формате биеннале - раз в двагода говорит директор музея янтаря Татьяна Суворова.