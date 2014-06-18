Дорожные работы в Нижнем Тагиле идут полным ходом: на очереди и Носова, и Ломоносова (ВИДЕО)

Как сообщили TagilCity.ru в МУП «Тагилдорстрой», крупный объект, который подрядчику еще предстоит сделать – это улица Краснознаменная.

Кстати, в связи с производством дорожных работ с 19.00 часов 18 июня будет закрыта автомобильная дорога на участке ул. Краснознаменная.

Движение транспорта будет открыто в 6.00 часов 19 июня!

Первый этап работ подходит к концу. В планах перекрытие участка дороги от кондитерской фабрики до улицы Подгорная. Кроме того, по всему Нижнему Тагилу ведется ямочный ремонт по предписанию ГАИ и Службы заказчика. После Краснознаменной будем делать долгожданную улицу Носова сообщил Владимир Ларионов, начальник ПТО.

Кроме того, как известно, ремонту подвергнется и улица Ломоносова, однако, только после того, как «Тагилэнерго» завершит там свои работы (на перекрестке). В МУП «Тагилдорстрой» сообщили, что, если «Тагилэнерго» не заступит, то дорожники «пройдут» проблемный перекресток Ломоносова-Красноармейская только грейдером. Дорога в том месте оставляет желать лучшего. Смотрите сами:

Активные работы ведут и представители «Тагила без ям». Ведется строжайший контроль за качеством текущего ремонта: проинспектированы проспект Мира, улицы Пархоменко и Карла Маркса, а по улице Басова и вовсе направлена жалоба на качество работы подрядчика.

По инициативе движения «Тагил без ям» были с новой силой возобновлены работы по восстановлению перекопанных дорог – вновь в тандеме с мэром удалось оперативно ликвидировать десятки неблагополучных дорожных участков.

Также на традиционном для вторника аппаратном заседании 17 июня обсуждался вопрос дорожной разметки – инициативу в этом вопросе проявил активист движения, за что Сергей Носов лично выразил благодарность.

На данный момент ведутся работы и по выявлению нарушителей правил парковки. В конце мая активистами «Тагила без ям» очередной рейд был проведен по дворам Вагонки. Выявлены случаи, когда при наличии свободных парковочных мест автолюбители оставляли своих железных коней на газонах. Кстати, письмо от ГИБДД получат и любители незаконно парковаться на местах для инвалидов.

Работы ведутся, и это, кажется, видят и тагильчане, и гости города. Дороги Нижнего Тагила, надо верить, ожидают лучшие времена, остается лишь дождаться официальных решений. Так что проведение автопробега, на которое сейчас активно агитируют тагильчан, по мнению общественников, может дезорганизовать не только рабочих, но и деятельность властей города. Отдельно добавим, что автопробег, организуемый в этот раз не представителями «Тагил без ям», готовят к приезду главы государства.