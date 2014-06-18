Экскурсия по Отделу полиции №19 в Нижнем Тагиле: «Права задержанных граждан соблюдаются» (ФОТО)

Визит в отдел полиции состоялся в выходной день и как обычно начался с кнопки вызова для граждан с ограниченными возможностями. Она в отделе полиции имеется, и сотрудники дежурной части отреагировали на звонок своевременно.

Члены ОНК осмотрели помещение для задержанных лиц, которое соответствует установленным размерам и оборудовано спальным местом. При этом общественники отметили недостаток освещения и необходимость проведения ремонта.

В комнате разбора в соответствии с существующими требованиями скамейка прикручена к полу, оформлены информационные стенды с необходимыми сведениями, вещи задержанных хранятся в отдельных ячейках в металлическом шкафу. Стационарный телефон заменяет сотовый телефон дежурной части, с которого граждане, доставленные в отдел полиции, имеют возможность позвонить своим родным.

В отделе полиции в наличии документы, подтверждающие выдачу питания и постельных принадлежностей задержанным гражданам. Правда, общественники обратили внимание на срок годности сухих пайков, который, истекает 8 августа 2014 года.

Подводя итоги проверки, представитель общественной наблюдательной комиссии Василий Рыбаков отметил:

На этот раз в проверке приняли участие члены Общественного совета при межмуниципальном управлении. Это был первый наш опыт взаимодействия с этой общественной организацией. В отделе полиции № 19 права задержанных граждан соблюдаются, серьезных нарушений не выявлено.

Василий Рыбаков выразил уверенность, что дальнейшие проверки по Нижнему Тагилу также будут совместными с общественным советом для создания объективной картины и обмена опытом работы общественников.

По окончании проверки всех отделов полиции, пообещали члены общественной наблюдательной комиссии, будет подготовлена аналитическая справка с рекомендациями, которую направят для рассмотрения в Главное управление МВД России по Свердловской области.