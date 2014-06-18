Нижнетагильский музей ИЗО принял участие в престижном фестивале (ФОТО)

Нижнетагильский музей изобразительных искусств представил профессионалам и зрителям проект «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Водкина», рассказывающем об удивительной идее «забытого» ленинградского художника Павла Голубятникова, погибшего во время блокады, по созданию абсолютно новой формы живописи, находящейся на стыке искусства, науки и чуда - «динамической светоживописи». На стенде были представлены мультимедийные продукты проекта.

Единственное собрание произведений Павла Голубятникова хранится именно в Нижнем Тагиле. Посетители стенда Нижнетагильского музея изобразительных искусств могли познакомиться с жизнью и творчеством художника и узнать о выдвинутой им уникальной идее по созданию светоживописи с помощью оптических призм в рамках проекта. Дети могли узнать о тайнах цвета и попробовать получить радугу или сложить ее цвета. Для многих посетителей «Манежа» важным стало открытие уникальной коллекции и истории музея изобразительных искусств Нижнего Тагила.

Музей принял участие в конкурсе Союза музеев России и стал полуфиналистом. В финал прошел Музей писателей Урала, с чем мы искренне поздравляем коллег!

Фестиваль «Интермузей» является самым крупным событием в музейной профессиональной среде России, площадкой для обмена опытом, диалога на разных уровнях, местом презентации музейных проектов. В рамках фестиваля прошла обширная деловая, культурная и конкурсная программы, которые посетили сотрудники музея.