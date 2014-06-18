Philipp Plein – неповторимое обаяние эксклюзива

Марка Philipp Plein сравнительно новая – бренд всего-то разменял первый десяток. К тому же, молодой немецкий кутюрье начинал свой путь на юридическом поприще, попутно создавая эксклюзивные предметы роскоши для своего близкого окружения. Затем хобби по дизайну мебели и аксессуаров интерьера плавно переросло в желание творить предметы гардероба. Старт первого запуска произошел в 2005 году. Это была полноценная коллекция, состоящая из обуви, одежды и оригинальных нестандартных аксессуаров.

Дизайнер стремился расставлять акценты в деталях, тем самым подчеркивая эксклюзивную индивидуальность каждой качественно сделанной вещи. Это возводило ее в ранг VIP-класса. Действительно, у данной марки множество звездных поклонников – Рассел Кроу, Джонни Депп, Антонио Бандерас, Робби Уильямс и другие. В дальнейшем мастер раздвинул рамки своего творчества и запустил ювелирную линию для избранных. Невероятный фурор и мировую известность снискал совместный с Марком Алтером выпуск в 2007 году «Tattoo Couture». Отныне эмблемой и талисманом марки становится харизматичный рисунок человеческого черепа.

Характерная эмблема марки

Практически любая марка или бренд имеют свой логотип. Есть довольно оригинальные. Например, Stone Island Интернет магазин, представляет собой эмблему компаса на черном квадрате, который крепится к материалу двумя пуговицами. Поклонники одежды с «каменного острова» считают это весьма оригинальным и опознавательным знаком данного бренда. Ну а Филип Плейн пошел еще дальше. По его интерпретации, форма черепа олицетворяет символ зарождения новой свободной жизни и кардинального обновления, избавления от предрассудков. Согласитесь, череп из кристаллов от Swarovski, действительно может привнести в вашу жизнь свежесть мировосприятия.

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