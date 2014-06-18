Писатель Илья Бояшов посетил Нижний Тагил. «К написанию книг подталкивает жизненная скука» (ФОТО)

Встреча прошла в Центральной городской библиотеке, побеседовать с гостем могли все желающие. Илья Бояшов живет в Петергофе, работает ответственным секретарем в журнале «Аврора», с удовольствием водит экскурсии по Петродворцу и путешествует по России, знакомясь с читателями.

К написанию книг подталкивает жизненная скука», - с известной долей самоиронии отвечает на вопрос тагильчан о вдохновении. – Если я не занят творчеством, любым, хоть прополкой огорода, то чувствую, что перестаю жить и начинаю существовать.

Идеи и сюжеты рождаются из наблюдений за окружающей действительностью. Сам любит читать как классику, так и современную литературу, которую отнюдь не считает умирающей или бездарной.

Могу назвать целый список интересных авторов – Павел Крусанов, Герман Садулаев, Дмитрий Быков, Юрий Буйда, Павел Басинский и многие другие.

Поделился писатель и своей новой литературной задумкой. В основе сюжета - один день истории, случайный набор фактов, которые как некая музыкальная импровизация Бога должны сложиться в единую мелодию, где все мы – отдельные ноты. Дата выбрана посредством жребия – 9 октября 1967 года. В какую именно композицию сложится какофония событий, произошедших в этот день в разных уголках мира, пока остается загадкой.

Библиотеке Илья Бояшов пожелал как можно больше живого общения с писателями и с уверенностью сказал:

Библиотеки никогда никуда не денутся. Они живы и это здорово.

Понравился гостю и Нижний Тагил, особенно впечатлил музей-завод под открытым небом.

Участники встречи еще долго не расходились, обменивались мнениями, подходили за автографами, благодарили за интересную беседу. Организаторы мероприятия оставили в дар библиотеке 45 изданий - лучшие произведения современных авторов.

Совсем недавно именно в библиотеках люди получали новую информацию: читали энциклопедии, просматривали периодические издания, участвовали в мероприятиях. Нынешний ритм жизни не оставляет времени на поход в библиотеку, но в интернете можно найти немало интересных публикаций. К тому же, благодаря развитию технологий, их можно прочитать где угодно - дома, в гостях, на работе или в дороге. Теперь знания перестали зависить от конкретного места.