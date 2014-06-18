ПРОМКО запустило сайт немецкого представительства компании

Компания ПРОМКО является членом Российско-германской Внешнеторговой палаты, официальным представителем SMS ELOTHERM в России и с 2012 года имеет представительство в Германии. Интернет-ресурс создан с целью развития партнерских отношений с европейскими компаниями. Сайт OAO Promco German Branch расположен по адресу www.promcogermany.de и доступен на немецком, русском и английском языках.

Ресурс имеет удобный интерфейс и понятную структуру, которые позволяют облегчить доступ к необходимой информации. В трех разделах рассказывается о деятельности как самой компании ПРОМКО, так и ее немецкого представительства. В разделе «Контакты» посетители найдут контактные данные сотрудников Promco German Branch. Для удобства на каждой странице размещена ссылка на сайт материнской компании - www.promco.ru . Новый сайт снабжен также картой-схемой проезда до офиса немецкого представительства ПРОМКО в городе Кассель.