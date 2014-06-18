Тагильчане могут проверить, платит работодатель страховые взносы или нет

Дело в том, что с прошлого года обязательная массовая рассылка гражданам «писем счастья» - извещений о состоянии индивидуальных лицевых счетов в бумажной форме отменена. При этом тагильчане не потеряли права на информирование. Более того, возможности постоянно расширяются:

1. В органах Пенсионного фонда Российской Федерации

Обратившись в Управление ПФР по месту жительства и заполнив соответствующее заявление, застрахованные лица могут получить информацию в виде выписки либо в виде извещения о состоянии индивидуального лицевого счета способом, указанным в заявлении (лично либо почтовым отправлением).

2. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя портала и получить доступ к различным интерактивным сервисам в личном кабинете.

3. Через кредитные организации

Пенсионный Фонд Российской Федерации заключил с рядом кредитных организаций (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Уралсиб») соглашение об информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов.

Извещение ПФР можно получить на бумажном носителе через оператора или через банкоматы указанных кредитных организаций, а также в электронной форме - через интернет-банкинг.

Для получения информации застрахованным лицам - клиентам данных кредитных организаций необходимо лично обратиться в кредитную организацию с документом, удостоверяющим личность, и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, и зарегистрироваться в системе информационного обмена ПФР, заполнив соответствующее заявление.

Специалисты Пенсионного фонда рекомендуют получать выписку о состоянии своих пенсионных накоплений как минимум один раз в год и хранить ее в архиве личных документов.