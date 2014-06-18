В экологическом рейтинге субъектов Свердловская область и Нижний Тагил - на последнем месте (ФОТО)

Согласно оценкам экспертов, плохо дела в регионе обстоят с водными ресурсами, ЖКХ, информационно-психологическим климатом и, конечно, ответственностью бизнеса.

Самый весомый отрицательный вклад в свердловскую экологию вносит Нижний Тагил. Главными загрязнителями по государственным меркам здесь являются НТМК, Высокогорский ГОК и Уралхимпласт. Им помогают Качканарский ГОК «Ванадий», Уральский асбестовый ГОК (г. Асбест) и ОАО «Святогор» (г. Красноуральск).

Кстати, накануне корпорация «Уралвагонзавод» поделилась с тагильчанами хорошими новостями. Дело в том, что в термическом цехе № 3 Уралвагонзавода вводится в эксплуатацию фильтрующее вытяжное устройство чешской фирмы Messer Enviro Tec мощностью 20 000 кубических метров в час. Еще одна установка готовится к монтажу и будет запущена в нынешнем году. Внедрение данного оборудования в разы улучшит экологию цеха. Остается надеяться, что это нововведение улучшит позиции области в экологическом рейтинге.

Именно по причине плохой городской экологии большинсво людей предпочитает после завершения рабочей недели уезжать на дачу. Но что делать, если погода не балует? Официальный поставщик каминов Шале подсказывает - у горящего камина тоже можно отдохнуть! Тепло и комфортно, к тому же на горящий огонь можно смотреть очень долго.