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В экологическом рейтинге субъектов Свердловская область и Нижний Тагил - на последнем месте (ФОТО)
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В экологическом рейтинге субъектов Свердловская область и Нижний Тагил - на последнем месте (ФОТО)

18 июня 2014, 14:40Общество
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