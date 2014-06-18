В июле отремонтируют улицу Серова в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Только что в МУП «Тагилдорстрой» сообщили о том, что в июле будет отремонтирована еще одна проблемная улица - улица Серова.

Владимир Ларионов, начальник ПТО МУП «Тагилдорстрой», рассказал, что сплошной ремонт будет осуществлен по данной улице на участке от Красноармейской до Октябрьской революции.

Надо сказать, проблемы на этой дороге весьма серьезные – это и частые мелкие ямы, и весьма заметные крупные, объезжая которые водители испытывают явные неудобства. Смотрите запись с видорегистратора: