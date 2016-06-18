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Нижнему Тагилу выделено из федерального бюджета 210 миллионов рублей на завершение реконструкции набережной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнему Тагилу выделено из федерального бюджета 210 миллионов рублей на завершение реконструкции набережной

18 июня 2016, 10:35Общество
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