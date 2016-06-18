Нижнему Тагилу выделено из федерального бюджета 210 миллионов рублей на завершение реконструкции набережной

Береговая набережная тагильского пруда, как объект, входит в программу инвестиционного проекта Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала». Эта программа имеет своей целью развитие внутреннего и въездного туризма России.

Выделяемые из бюджета средства помогут сделать набережную еще более привлекательной. Уже проделана большая работа. С появившихся смотровых площадок и ротонды предстает панорама тагильского пруда – Лисья гора с ее сторожевой башней, храм на противоположном берегу. Есть здесь спортивные и детские игровые площадки, пользующиеся популярностью среди жителей города. Решена проблема безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В июне для удобства времяпровождения открылось новое кафе «NeBar».

Облик города меняется в лучшую сторону, меняется и вид набережной - озеленяется ее территория, украшается близлежащее водное пространство. Запланировано благоустроить территорию в районе гостиницы «Park Inn» и Нижнетагильского цирка.

Завершить все работы планируется к Дню города.

Но некоторые тагильчане небрежно относятся к обустроенной для них же Тагильской лагуне. На детских площадках сломано несколько качелей, тренажер в спортивной зоне, статуи были облиты краской.