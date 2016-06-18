Нижнему Тагилу выделено из федерального бюджета 210 миллионов рублей на завершение реконструкции набережной
Нижнему Тагилу выделено из федерального бюджета 210 миллионов рублей на завершение реконструкции набережной.
Береговая набережная тагильского пруда, как объект, входит в программу инвестиционного проекта Свердловской области «Самоцветное кольцо Урала». Эта программа имеет своей целью развитие внутреннего и въездного туризма России.
Выделяемые из бюджета средства помогут сделать набережную еще более привлекательной. Уже проделана большая работа. С появившихся смотровых площадок и ротонды предстает панорама тагильского пруда – Лисья гора с ее сторожевой башней, храм на противоположном берегу. Есть здесь спортивные и детские игровые площадки, пользующиеся популярностью среди жителей города. Решена проблема безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В июне для удобства времяпровождения открылось новое кафе «NeBar».
Облик города меняется в лучшую сторону, меняется и вид набережной - озеленяется ее территория, украшается близлежащее водное пространство. Запланировано благоустроить территорию в районе гостиницы «Park Inn» и Нижнетагильского цирка.
Завершить все работы планируется к Дню города.
Но некоторые тагильчане небрежно относятся к обустроенной для них же Тагильской лагуне. На детских площадках сломано несколько качелей, тренажер в спортивной зоне, статуи были облиты краской.
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