Экс-начальница отдела УФССП по Екатеринбургу попадет под суд за получение взятки в 1 миллион рублей

Следствие установило, что в 2016 году Грищенко получила 1 млн рублей от свердловчанки, на которую было заведено исполнительное производство на сумму более 20 млн рублей. Взятка должна была его завершить. Женщина предложила деньги, договорившись передать их через посредника - сотрудника того же отдела, а затем обратилась в ФСБ.