Сотрудники МЧС из Невьянска жалуются на разрушающуюся пожарную часть (ВИДЕО)

Как пишет издание Rupolit, пожарных самих нужно спасать из такого здания.

Дырявая крыша не спасает от дождя, как видно на записи с места. А кафель от старости отпал от стен.

О том, какие действия будут предприняты в отношении подразделения одной из самых авторитетных структур - МЧС - пока неизвестно.