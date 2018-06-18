Бывший вице-мэр Арамиля приговорен к 9 годам тюрьмы и штрафу 4,7 млн рублей (ФОТО)
18 июня Сысертский районный суд приговорил бывшего заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере свыше 4,7 млн рублей за получение взятки.
18 июня 2018 года состоялось заседание Сысертского районного суда, на котором прокуратура привела доказательства получения взятки 12 мая 2017 года бывшим вице-мэром Арамиля.
Александр Мельников был признан виновным, ему вынесен приговор в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также экс-заместителю мэра Арамильского городского округа назначен штраф в размере свыше 4,7 млн рублей.
Александр Мельников лишен права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления сроком на 9 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что вице-мэр Арамиля Александр Мельников, вымогал у застройщика Захара Ивачева квартиру в обмен на покровительство по службе при строительстве жилого дома и вводе его в эксплуатацию.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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