Бывший вице-мэр Арамиля приговорен к 9 годам тюрьмы и штрафу 4,7 млн рублей (ФОТО)

18 июня 2018 года состоялось заседание Сысертского районного суда, на котором прокуратура привела доказательства получения взятки 12 мая 2017 года бывшим вице-мэром Арамиля.

Александр Мельников был признан виновным, ему вынесен приговор в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также экс-заместителю мэра Арамильского городского округа назначен штраф в размере свыше 4,7 млн рублей.