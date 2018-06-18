Дети свердловчанки Юлии Савиновских не были переданы в другую семью

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что один из сыновей Юлии Савиновских находится в другой семье. Информацию об усыновлении решил проверить детский обмудсмен Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, детей никто не усыновлял, они по-прежнему находятся в месте, куда их передали органы опеки.

Дети остаются в учреждении, никто никого никуда не передавал. Они проживают не в детском доме, а в социально-реабилитационном центре. Я встречался с ними недавно, дети все себя хорошо чувствуют, общаются, развиваются, им оказывается полная медицинская помощь рассказал Игорь Мороков.

Напомним, детей у Юлии Савиновских забрали органы опеки после того, как она сделала операцию по удалению груди. Со слов Юлии, её заподозрили в попытке изменить пол. Она долго боролась за то, чтобы вернуть сыновей в семью, но в мае 2018 года суд принял решение оставить детей в социально-реабилитационном центре, сообщает «Общественное Телевидение России».