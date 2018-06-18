Храм в честь святого Евгения Боткина появится в Екатеринбурге (ФОТО)
18 июня, 10:05Общество
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В Академическом микрорайоне Екатеринбурга в скором времени появится храм в честь врача императорской семьи Евгения Боткина, причисленного к лику святых.
Сюжеты: Екатеринбург
17 июня в Академическом микрорайоне Екатеринбурга был заложен первый камень храма в честь святого Евгения Боткина. Возглавил мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщают «Известия».
Евгений Боткин являлся врачом семьи Романовых и добровольно отправился с императором в ссылку вначале в Тобольск, а потом в Екатеринбург, где был расстрелян большевиками в подвале дома Ипатьевых.
К лику святых Боткина причислили в феврале 2016 года, в этом же году появился первый храм в Москве при государственной клинической больнице № 57. Храм, воздвигнутый в Екатеринбурге, станет четвёртым в стране.
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Фото: «Федерал Пресс»
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