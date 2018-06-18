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Миллион жителей России подписались под петицией против повышения пенсионного возраста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Миллион жителей России подписались под петицией против повышения пенсионного возраста

18 июня, 12:25Общество
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