Миллион жителей России подписались под петицией против повышения пенсионного возраста

Авторы ходатайства планируют собрать 1,5 млн подписей, а затем направить документ президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

Согласно проекту закона, пенсионный возраст у мужчин начинается в 65 лет, а у женщин – в 63. В 62 населенных пунктах России средняя продолжительность жизни мужчин не достигает 65 лет, а в трех субъектах – ниже 60 лет, сообщают «Новые Известия».

В тексте петиции сообщается, что в пенсионном фонде наблюдается недостаток денежных средств по причине «серых» заработных плат.

В России на сегодняшний день 77 млн человек являются трудоспособными, из них 43,5 млн россиян делают отчисления в пенсионный фонд. Таким образом, каждый год в пенсионный фонд поступает отчислений на 2,2 трлн рублей меньше.