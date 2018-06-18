Паломники из США, Канады и Австралии посетили святыни Свердловской области (ФОТО)

Гости посетили Храм-на-Крови, святыни монастыря Царственных страстотерпцев, а также побывали в Ново-Тихвинском женском монастыре. В Алапаевске они побывали в монастыре святой преподобномученницы Елисаветы. Посетили гости и дом-музей в Напольной школе, где некоторое время пребывали алапаевские узники, а также Екатеринбургскую церковь, где происходило отпевание Великих князей Романовых.