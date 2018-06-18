Паломники из США, Канады и Австралии посетили святыни Свердловской области (ФОТО)
18 июня, 09:00Общество
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Зарубежная делегация РПЦ посетила святые места Екатеринбурга и Алапаевска. Верующие из США, Австралии, Канады и других стран мира под предводительством архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила начали свою поездку по российским городам в год столетия подвига Царской семьи.
Гости посетили Храм-на-Крови, святыни монастыря Царственных страстотерпцев, а также побывали в Ново-Тихвинском женском монастыре. В Алапаевске они побывали в монастыре святой преподобномученницы Елисаветы. Посетили гости и дом-музей в Напольной школе, где некоторое время пребывали алапаевские узники, а также Екатеринбургскую церковь, где происходило отпевание Великих князей Романовых.
На неделе паломники продолжат своё путешествие по другим городам. Они держат путь на Кострому, Ярославль, Соловки, Москву, Углич, Кижи, Валаам и многие другие города России, передаёт E1.RU.
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