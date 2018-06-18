Сайт екатеринбургского «4 канала» рухнул из-за спама с опросом по пенсионной рефоме
18 июня, 18:20Общество
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18 июня сайт екатеринбургского «Четвертого канала» был парализован после того, как в соцсетях появилась информация о том, что телеканал якобы проводит голосование против пенсионной реформы. В течение трех часов сайт посетило более восьми миллионов человек, и система не выдержала такой нагрузки.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам представителей «Четвертого канала», от имени телеканала россиянам приходили сообщения в мессенджерах и соцсетях о том, что необходимо позвонить по номеру +74996488878 и отдать свой голос за или против предлагаемой правительством инициативы.
После подобных сообщений на сайт «Четвертого канала» зашло более 8 миллионов человек, в результате чего система не выдержала нагрузки, и сайт перестал работать.
Сейчас юридический отдел телеканала готовит заявления в правоохранительные органы. Руководство «Четвертого канала» расценивает данный инцидент как хакерскую атаку, пишет URA.RU.
Фото: URA.RU
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