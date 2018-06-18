ТК «Байкал Сервис» совершенствует доставку грузов в Свердловской области

Грузоперевозчик постепенно расширяет свою логистическую сеть и сокращает сроки доставки в регионе.

15 июня екатеринбургский филиал транспортной компании открыл регулярное сообщение с Асбестом, который вошел в число городов адресной доставки. Движение автотранспорта по этому направлению будет осуществляться по четкому графику: два раза в неделю.

Как сообщил генеральный директор «Байкал Сервис Екатеринбург» Эдуард Холимоненко, забор и доставка грузов до двери клиента в этом населенном пункте будет осуществляться бесплатно.

«Не покидая города, можно оставить заявку на сайте транспортной компании, и груз в короткие сроки будет доставлен в любой регион нашей страны», — пояснил он.

В настоящее время ТК «Байкал Сервис» представлена в Свердловской области двумя филиалами в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также пятью городами адресной доставки. Кроме Асбеста, в список последних входят Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда и Серов.