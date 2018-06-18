Цеха УВЗ остались без электричества после аварии на линиях МРСК Урала в Нижнем Тагиле
19 июня, 00:10Общество
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Из-за грозового фронта, прошедшего над территорией Нижнего Тагила, произошло обесточивание линий МРСК Урала, которые снабжают электричеством Дзержинский район и УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 июня около 16:00 в подразделениях УВЗ пропало энергоснабжение. Причиной стал обрыв линии «Вязовская-Салка» в результате грозового фронта.
Жители Дзержинского района также жаловались на перебои с электричеством, сообщают «Все новости». В некоторых домах пропала горячая вода.
Отключились две потребительские линии на УВЗ и «Уралхимпласте». На последнем предприятии энергоснабжение оперативно восстановили по резервной схеме. На «Уралвагонзаводе» на ликвидацию последствий обрыва уйдёт четыре часа сообщили представители МРСК Урала.
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