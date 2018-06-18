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Цеха УВЗ остались без электричества после аварии на линиях МРСК Урала в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цеха УВЗ остались без электричества после аварии на линиях МРСК Урала в Нижнем Тагиле

19 июня, 00:10Общество
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