Цеха УВЗ остались без электричества после аварии на линиях МРСК Урала в Нижнем Тагиле

18 июня около 16:00 в подразделениях УВЗ пропало энергоснабжение. Причиной стал обрыв линии «Вязовская-Салка» в результате грозового фронта.

Жители Дзержинского района также жаловались на перебои с электричеством, сообщают «Все новости». В некоторых домах пропала горячая вода.

Отключились две потребительские линии на УВЗ и «Уралхимпласте». На последнем предприятии энергоснабжение оперативно восстановили по резервной схеме. На «Уралвагонзаводе» на ликвидацию последствий обрыва уйдёт четыре часа сообщили представители МРСК Урала.