Турагентство «Люкс» выплатит тагильчанке 59 тыс. рублей за неоказанные услуги

Жительница Нижнего Тагила обратилась в турагентство «Люкс» для приобретения тура. Купив тур за 59 тыс. рублей, женщина должна была отправиться в отпуск с 20 июня 2017 года, однако у нее внезапно умер отец.

Тагильчанка отказалась от ранее приобретенного ей тура и написала в адрес агентства заявление о возвращении ей денежных средств.

Турагентство вернуло женщине лишь 13 520 рублей вместо 59 тыс., сославшись на расходы, понесенные при исполнении своих обязательств по договору.

Женщина обратилась в прокуратуру. В ходе проверки было выявлено, что агентство не понесло никаких расходов по договору. Суд обязал ООО «Туристическое агентство «Люкс» выплатить своей клиентке полностью всю сумму, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.