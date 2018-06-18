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Турагентство «Люкс» выплатит тагильчанке 59 тыс. рублей за неоказанные услуги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турагентство «Люкс» выплатит тагильчанке 59 тыс. рублей за неоказанные услуги

18 июня, 21:15Общество
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