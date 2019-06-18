Более полутора тысяч свердловчан сдадут ЕГЭ в резервные дни

Воспользоваться резервным периодом могут выпускники прошлых лет, не довольные итогами экзаменов, выпускники, пропустившие основной период по уважительным причинам. Также выпускники, которые не смогли набрать минимальный балл по обязательным предметам.

По итогам основного периода ЕГЭ выше 80 баллов по математике набрали более тысячи свердловчан, 13 человек набрали 100 баллов, среди них один учащийся политехнической гимназии Нижнего Тагила. Также стали известны итоги аттестации по истории. 80 баллов и более набрали 305 выпускников, 11 человек получили 100 баллов.