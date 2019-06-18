Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
Сегодня, 13:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
По предварительной информации, в деле фигурирует тот же субподрядчик («Строй Тикс»), что и в деле покойного экс-главы СвЖД Алексея Миронова.
Защита Миронова во время следствия заявляла о возможной причастности Кочнева к провокации в отношении своего начальника. Юристы уверяли, что Миронов не виноват, и его подставили.
В отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Взятка» и «Злоупотребление полномочиями». 12 июня Миронова выпустили под залог в пять миллионов рублей. Накануне стало известно, что он найден мертвым в Москве, по предварительной информации, он свел счеты с жизнью.
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