Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

По предварительной информации, в деле фигурирует тот же субподрядчик («Строй Тикс»), что и в деле покойного экс-главы СвЖД Алексея Миронова.

Защита Миронова во время следствия заявляла о возможной причастности Кочнева к провокации в отношении своего начальника. Юристы уверяли, что Миронов не виноват, и его подставили.