Депутат гордумы Екатеринбурга считает неверно понятым высказывание о мечетях

Свердловское мусульманское сообщество возмутилось после слов депутат Колесникова о мечетях. По мнению председателя мусульманского духовенства Артура Мухутдинова, своими словами Колесников разжигает межрелигиозную вражду, представляя мечеть, как «нечто заведомо нежелательное».

В интервью «Говорит Москва» депутат гордумы Екатеринбурга заявил, что не считает, что должен извиняться. По его мнению, Артур Мухутдинов не слышал его выступления, а лишь прочитал в СМИ фразу, которая «переходит от журналиста к журналисту».

Парламентарий отметил, что является противником запрета на строительство минаретов, введенных в Швейцарии в 2009 году.

В Швейцарии в 2009 году были беспорядки, возмущения по поводу строительства минаретов. Вырос такой конфликт, что даже папе римскому пришлось вмешиваться. Я бы не хотел, чтобы у нас было то же самое. У меня ощущение, что кто-то из моих противников по скверу хочет попытаться стравить меня с мусульманами. Я вполне такое допускаю, сказал Колесников.