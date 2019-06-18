Депутат гордумы Екатеринбурга считает неверно понятым высказывание о мечетях
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что глава Духовного управления мусульман на Среднем Урале не слышал его выступления, сообщает «Говорит Москва».
Свердловское мусульманское сообщество возмутилось после слов депутат Колесникова о мечетях. По мнению председателя мусульманского духовенства Артура Мухутдинова, своими словами Колесников разжигает межрелигиозную вражду, представляя мечеть, как «нечто заведомо нежелательное».
В интервью «Говорит Москва» депутат гордумы Екатеринбурга заявил, что не считает, что должен извиняться. По его мнению, Артур Мухутдинов не слышал его выступления, а лишь прочитал в СМИ фразу, которая «переходит от журналиста к журналисту».
Парламентарий отметил, что является противником запрета на строительство минаретов, введенных в Швейцарии в 2009 году.
В Швейцарии в 2009 году были беспорядки, возмущения по поводу строительства минаретов. Вырос такой конфликт, что даже папе римскому пришлось вмешиваться. Я бы не хотел, чтобы у нас было то же самое. У меня ощущение, что кто-то из моих противников по скверу хочет попытаться стравить меня с мусульманами. Я вполне такое допускаю, сказал Колесников.
Депутат заявил, что ни у кого не получится упрекнуть его в религиозной нетерпимости.