«Для художников это способ заявить о своей причастности к региону»

Авторы обещают установить все скульптуры фестиваля на Медведь-Камне, где, по данным археологов, началось освоение Сибири. Здесь во время раскопок находили металлические наконечники, фрагменты кольчуги, тотемы и другие предметы прошлого. Рабочее название проекта Александра Иванова так и называется — «Ермак. Покорение Сибири». Всего уже создали более 30 работ, которые пока отправились на хранение. Предполагается, что часть из них будет стоять под открытым небом, а остальные — в специально созданной свободной галерее.

Это перманентный фестиваль под эгидой покорения Сибири. Для наших художников это способ заявить о причастности к этому региону. На Медведь-Камне уже готовят территорию, обыгрывают пейзаж: люди будут там жить в землянках, в юртах. Мы хотим немного пофантазировать, насытить это место легендами. Делать деревянные грибочки из дерева — не сложно. А вот заставить людей думать — это наша профессия. Мы же художники, провокаторы,рассказал Александр Иванов TagilCity.ru.

Художники в своих работах сочетают два вида материала: дерево и металл. Благодаря такому синтезу получаются действительно необычные и впечатляющие работы. Основной материал, из которого создаются все скульптуры — тополь. Деревья не вырубают специально для творчества — городские хозяйственники привозят художникам срубленные фрагменты. Это могут быть пни с дефектами, но мастера берутся работать практически с любым деревом — так фигуры, по их мнению, становятся ещё интереснее и загадочнее.

Сам Александр Иванов работает - в перерывах между решением организационных вопросов - над деревянной птицей Гамаюн.

С деревом, как и с другим материалом, работать не трудно. Трудно думать. Есть бензопилы, другие инструменты. Чтобы такую штуку придумать, надо сначала отучиться в художественной школе, потом в академии. Только с опытом приходят такие идеи, тут есть над чем думать,отметил художник.

Один из участников фестиваля Юрий Мистрюков приехал из Рязани. В портфолио у 34-летнего художника многочисленные победы в международных и российских конкурсах, а также собственные выставки в родном городе. Первая скульптура Юрия на этом фестивале носит рабочее название «Олень» — деревянная голова человека с металлическими рогами встречает гостей мастерской под открытым небом. Скульптура закончена, но у мастера есть задумка немного затонировать металлические элементы.

Дерево и металл друг друга подчёркивают. Дерево — тёплое и мягкое, металл — материал со своим характером, более жёсткий, холодный. Когда они рядом, сразу начинают играть. Сейчас я знакомлюсь с металлом, тоже очень нравится. В отличие от всех остальных он позволяет себя гнуть,рассказал Юрий Мистрюков TagilCity.ru.

Для рязанского творца это не первый приезд в Нижний Тагил. Он бывает здесь почти каждую зиму. Приезжает на протяжение последних десяти лет — с командой других художников, на фестивали или на работу в ледовых городках. Но это лето на Урале — первое для него. Юрий говорит, что хоть уральская погода не порадовала, зато в очередной раз впечатлил город, места и его люди.

На идеи подталкивает уральская земля. Куда ни глянь — горы, речки, камни магические, стоянки древних народов, оттуда и выливается всё. Немного эзотерики не повредит. В чём большой плюс Тагила и тагильчан — в том, что ваш город весь уставлен работами местных мастеров. В мелочах, в деталях, это и указатели, даже на остановках — везде в большом количестве. Цените это, вам повезло. В Рязани, да и в большинстве других городов, есть лишь простые бронзовые или каменные скульптуры на главных площадях. Это всё хорошо, но немного скучно. Хочется хулиганства, более живого подхода, мало какой город может позволить себе на каждом перекрёстке поставить бронзовую штуку. Всё вписывается, и, судя по всему, нет этому конца,говорит Юрий.

По словам художников, на возведение одной фигуры требуется пара-тройка дней. Помимо творческой деятельности, они проводят на площадке экскурсии для детей из летних лагерей.

Я с тремя моими друзьями мог бы сделать это всё в течение трёх-четырёх месяцев. Но вся идея в том, что невозможно сымитировать женскую работу. Работы должны быть разные, чтобы они не были, как китайские кеды. У каждой работы должен быть свой характер,признался художник.

Участница фестиваля Мария Соловатова из Ижевска сделала скульптуру одноногого филина, по мотивам мансийского эпоса, а Наталья Белобородова из Перми — женщину с младенцем на руках.

Две фигуры в галерее готовых работ — дело рук Кирилла Баталова из Невьянска.

Я считаю, это шикарная работа. Вот оно — покорение Сибири. Человек, смертельно раненный, борется со зверем — с Сибирью. По сути дела, в те времена всю дружину Ермака истребили эти места,сказал Александр Иванов.

Сам Кирилл говорит, что в исторические справки глубоко не вникал — просто выполнял задание на тематику древних народов. Он охотно делится техникой обработки:

Сначала обжигаю дерево, потом тонирую. Сверху покрываю цветом, краска должна быть не жидкая, а еле сухая, чтобы только выделить фактуру. Осталось придумать, каким будет сердце в пасти у зверя. Я начинаю работать над эскизом, как только увижу пень, с которым мне предстоит работать. Тополь — немного вязкий материал, не такой как сосна.

Скульпторы отмечают, что фестиваль проходит в дружеской атмосфере — если и есть соперничество, то лишь доброе. Кирилл Баталов признаётся, что уже привык к этому, как и вообще, к особенному образу жизни художников: путешествия из города в город, постоянная работа, продумывание эскизов, участие в фестивалях.

Я пытался жить по-другому, работал в такси в Екатеринбурге, но этот образ жизни мне ближе, признался Кирилл.

Рязанец Юрий Мистрюков солидарен с коллегой из Невьянска.

Я благодарен небу за такой расклад, творчество в кайф. Какой-то умник сказал: «Найдите то, что вам по душе, и вам не придётся ни дня работать». Вот мы ни дня не работаем.

Помимо тех, кто трудился на площадке в день визита корреспондента TagilCity.ru, свои работы уже создали Юрий Заикин из Невьянска, отец Кирилла Баталова — Валерий, тагильчане Андрей Барахвостов и Сергей Бутурлин. Для них это не просто хобби, но и способ заработка, хотя «за идею» выступать тоже приходится. Как рассказал Александр Иванов, за участие в этом фестивале художникам полагаются премиальные — 10 тысяч рублей.

Ещё один гость — Матвей Ваваев из Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле он бывает достаточно часто: здесь живут родители его супруги. Матвей только начал работать над своей скульптурой и показал мини-версию своей будущей работы.

Самые любимые материалы — лёд и песок, они мягче. Дерево, всё-таки — материал твёрдый. Изо льда можно за день сделать что-то небольшого объёма, тут требуется два-три дня. Из тополя пилится нормально, хотя вязкость есть. Из сосны летит больше брызг, в сосне даже вода будто перетекает из одной части в другую,поделился Матвей.